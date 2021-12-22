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1999’da hasar gören binalar 22 yıl sonra yıkılıyor

Gölcük'te 1999 Marmara depreminin ardından orta hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor.

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1999’da hasar gören binalar 22 yıl sonra yıkılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile 1999 Marmara depreminde hasar gören Şehitler Mahallesinde D-130 Karayolu kenarındaki atıl durumda olan 6 katlı binanın yıkımına başlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük için adeta depremin acı sembollerinden biri olan bina kaldırılmış olacak. Çevre sakinleri için de tehlike oluşturan binanın yıkım işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. (İHA)

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