2 yaşındaki Eylül annesinin ekmek pişirdiği tandıra düştü

Erzurum’un Hınıs İlçesinde tandıra düşen 2 yaşındaki Eylül'ün vücudunda ikinci ve üçüncü derede yanıklar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Hınıs ilçesine bağlı Demirci mahallesinde ikamet eden Aydın ailesinin 2 yaşındaki kızı Eylül annesi ekmek pişirdiği sırada bir anda tandıra düştü. Annesi tarafından tandırdan çıkarılan minik Eylül'ün başında, elinde, ayağında ve belinde yanık oluştu. Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde Eylül'ün tedavisine devam ediliyor.

Anne Siyaset Aydın, ailelerin küçük çocuklarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Hamuru almak için uzandığımda bir anda çocuğun tandıra düştüğünü gördüm. Çıkardıktan sonra ambulansla hemen buraya getirdik. Şu an tedavisine devam ediliyor” dedi. (İHA)