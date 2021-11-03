212 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, aralarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilenlerin de bulunduğu 212 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasadışı göçmen kaçakçılığını organize ettiği iddia edilen 1 kişi de yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında ise lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18, Seferihisar ilçesi açıklarında da lastik botta yardım bekleyen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında da yelkenli teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasadışı göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen ve yardım talebinde bulunulan lastik bot içerisindeki 33, yine Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatılırken, 212 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İHA)

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