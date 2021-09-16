221 promil alkollü çıkan sürücü serbest bırakıldı!

İstanbul’da aşırı hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, 2 çocuk babası özel güvenlik görevlisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, 221 promil alkollü olduğu belirtilen sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Habip ATAM

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Olay, Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi 222'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yenidoğan istikametinden aşırı hızla seyreden Barış K.(30) bir an direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce park halindeki bir otomobilin aynasına çarptı. Daha sonra ise karşıya geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı. Metrelerce havaya savrularak yere düşen güvenlikçi ağır yaralanırken, sürücü 50 metre ileride durabildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ağır yaralanan Serhat Kaymaz olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsünün de yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelenince, sürücünün sarı ışık yandığı sırada geçtiği ve aşırı hızlı olduğu anlaşıldı. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya yükseldiği önce aracın üstüne sonra asfalt zemine düştüğü yer aldı.

221 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede tedavi gören sürücünün alkol kontrolü de yapıldı. 221 promil alkollü olduğu anlaşılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerin ardında adliyeye gönderilen sürücü Barış K., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.