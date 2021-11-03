287 bin litre sahte mazot ele geçirildi

Adana'da atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırılıp 287 bin litre sahte mazot elde eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, tesiste atık ve yanık yağlara çeşitli maddeler karıştırılarak mazot elde edildiğini tespit etti. Tesise baskın yapan ekipler, su tanklarına ve tankerlere doldurulmuş 287 bin litre sahte mazot ele geçirdi. İsimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

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