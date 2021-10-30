29 Ekim töreninde gerginlik: Vatandaşlar tepki gösterdi, protokol töreni terk etti

Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 98'inci yılı nedeniyle yapılan fener alayı ve konserde gergin anlar yaşandı. Konserden önce İstiklal Marşı'nın okunmaması ve marşların çalınmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AKP Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve vatandaşların katılımıyla fener alayı ve konser düzenlendi.

“CUMHURİYET BAYRAMINA GELDİK, ARABESK ÇALIYORSUNUZ”

Fener alayı yürüyüşü sırasında bando yerine mehter takımının bulunması, ardından da valilik önünde yapılan konserden önce İstiklal Marşı’nın okunmaması ve marş çalınmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Konser sırasında vatandaşlar, “Cumhuriyet bayramına geldik, arabesk çalıyorsunuz” diyerek ıslık çalıp protesto etti. Bir grup da “İstiklal Marşı” söylenmesi için slogan attı. Kalabalık grup daha sonra tepki göstererek konser alanını terk etti.

PROTOKOLE AKSAKLIKLARI ANLATTILAR

Konseri izleyen ve tepkiler üzerine alandan ayrılan Vali Mustafa Tutulmaz, AKP Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AKP İl Başkanı Zeki Tosun ve Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’a, bir grup, programda Atatürk ve silah arkadaşlarının isminin anılmadığını, İstiklal Marşı’nın okunmadığını, Cumhuriyet Marşları yerinde arabesk ve mehter takımının sahne aldığını belirterek yaşanan aksaklıkları anlatmaya çalıştı.

ATATÜRK POSTERİ YERDE BIRAKILDI

Devrek İlçesi Çaydeğirmeni Beldesi'ndeki 75. Yıl İlköğretim Okulu’nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ise, törenlerin yapıldığı futbol sahasında Atatürk posteri asılmadı. Duruma tepki gösteren CHP Belde Başkanı Murat Çakır’ın ısrarı üzerine bir Atatürk resmi bulunarak sahaya getirilip tellere yaslanmış bir şekilde yere bırakıldı. Ancak, törenlerin öncesinde yaşanan bu olayın ardından Çakır’a ayrılan koltukta yazılan ismi söküldü. Çakır, kutlamaları ayakta izledi.

Protokolden çıkarılan Çakır duruma tepki göstererek, “Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da belediye binasına Atatürk posteri asmamıştı, bizim ısrarımız üzerine asmak zorunda kaldı. Aynı tutumunu sergiliyor. Cumhuriyet töreninde de Atatürk posterinin asılmasına engel olmaktadır. Gebeş'in talimatı ile CHP olarak bizi protokolden de çıkardı. Bunun hiçbir önemi yok. Ancak Atatürk posterinin asılmaması kabul edilemez. Bizim tepkimiz üzerine ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini asacaklar” dedi.