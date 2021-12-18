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3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

Mersin merkezli 3 ilde, sahte içki üretip piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

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3 ildeki sahte içki operasyonunda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak, sahte etil alkol ile içki üretimi ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. 2 aylık takip sonucu Mersin merkezli Adana ve İstanbul’da yapılan operasyonlarda 5 ton 379 litre kaçak, sahte etil alkol ile 5 bin 160 etiket, 194 kit, 54 aroma ve 1 alkolmetre ele geçirildi.

Operasyonda 3’ü Adana, 2’si Mersin, 1’i ise İstanbul’da olmak üzere yakalanan 6 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mersin Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden F.E., M.E., S.K. ve B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı; 1 kişi aranıyor.
DHA

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