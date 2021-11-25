3 operasyonda 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yaklaşık 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Baskında 4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-11 Kasım tarihleri arasında, Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt'ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekiplerin haftalarca takibi sonrasında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 68 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram metamfetamin, 5 kilo 980 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo aseton ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.