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3 operasyonda 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, yaklaşık 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Baskında  4'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
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3 operasyonda 90 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-11 Kasım tarihleri arasında, Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt'ta 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Ekiplerin haftalarca takibi sonrasında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 68 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram metamfetamin, 5 kilo 980 gram sıvı metamfetamin ve 7 kilo aseton ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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