3 partinin düzenlediği yardım kampanyasını valilik yanlış anladı, olmayan gelirin dökümünü istedi

CHP’li Gemlik Belediyesi’nin tam kapanma nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan iş yeri sahibi ve çalışanların faturalarının ödenmesine yönelik düzenlediği, İYİ Parti ve MHP ilçe başkanlarının da katıldığı sosyal destek kampanyasında, 320 bin 750 TL taahhüt edildi.

Bursa Valiliği, haberlerden yola çıkarak başlattığı soruşturmada para toplandığını sanarak, ‘Toplama faaliyetinden elde edilen geliri gösterir banka hesap dökümünün ivedilikle valiliğe sunulması ve izinsiz düzenlenen yardım kampanyasının sonlandırılması’nı istedi.

CHP, MHP VE İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARINDAN ORTAK KAMPANYA

Gemlik’te Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde esnaf ve çalışanların faturalarının ödenmesi için sosyal medya üzerinden gerçekleşen canlı yayında Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP, MHP, İYİ Parti ilçe Başkanları Şükrü Aksu, Mehmet Emin Özcanbaz, Ertuğrul Yavuz, ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ile sosyal destek kampanyası düzenledi.

“İHBARCININ İHBARI YETERİ KADAR ARAŞTIRILMAMIŞ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi;

* Biri ihbar etmiş. Ancak, ihbarcının ihbarı ne yazık ki araştırılmamış, değerlendirilmemiş. Ortada tamamen bir yanlış anlama var. Valiliğe cevap yazımızı yazdık.

* Cevabımızda; ‘Bunun bir para toplama işi olmadığını, tamamen sosyal bir dayanışma olduğunu söyledik, böyle bir paramız yok’ dedik. Bugün yine aynı şekilde canlı yayında esnafımıza destek toplamaya da devam edeceğiz.

“FATURALARI ÖDEYECEKLER, BELGELERİNİ DE KOMİSYONA GÖNDERECEKLER”

Kampanya sonrası fatura taleplerini toplayacaklarını belirten Mehmet Uğur Sertaslan, “Faturaları belediyenin, esnaf odasının ve bütün partilerin olduğu bir komisyonda ele alacağız. Süzgeçten geçireceğiz. Bağışçı olmak isteyen ve taahhütte bulunan arkadaşlara faturaları göndereceğiz. Faturaları ödeyecekler ve belgeleri komisyona gönderecekler” şeklinde konuştu.

“HABERLERİN YER ALDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR” DENİLEREK ACİL KODLU TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Bursa Valiliği, Belediye’ye gönderdiği “İzinsiz Yardım Toplama Kampanyası” başlıklı yazısında, “Gemlik Belediye Başkanlığı ve Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası organizasyonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapılmak ve 0531 680 55 50 numaralı whatsapp numarası paylaşılmak suretiyle yardım toplama kampanyası düzenlendiği ve 320 bin 750 TL yardım toplandığına dair yerel ve ulusal yazılı ve görsel basında haberlerin yer aldığı görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu yardım toplama faaliyetine ilişkin valilikçe verilen bir izin bulunmadığı belirtildi. 28/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen yardım toplama faaliyetinden elde edilen geliri gösterir banka hesap dökümünün ivedilikle valiliğe sunulması ve izinsiz düzenlenen yardım kampanyasının sonlandırılması istendi.