30 bin 500 uyuşturucu hap ve silahlarla yakalandılar
Hatay'da hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin üzerinde arama yapan yapan polis ekipleri, 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek ele geçirdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde hareketlerinden şüphelendikleri 5 kişinin üzerinde arama yaptı.
Aramada 30 bin 500 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu fişek, 202,72 gram esrar ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 2’si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA