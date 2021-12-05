30 yaşındaki engelli kızdan 5 gündür haber alınamıyor

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 5 gündür kayıp olan 30 yaşındaki zihinsel engelli vatandaştan haber alınamıyor.

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Şuhut ilçesi Altıgöz Mahallesi’nde ikamet eden Hacer Bulut (30), 5 gün önce ortadan kayboldu. Kendisinden bir daha haber alınamayan Bulut’un ailesi, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Bulut’un bulunması için Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Zihinsel engelli Bulut’un ailesi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor. (İHA)

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