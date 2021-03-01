4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Kuşadası'nın Cumhuriyet mahallesinde bir apart otelde kavga ihbarı alan polisler, olay yerine gidip kavga nedenini öğrenince donup kaldı. 4 yaşındaki kızı E.G.'ye, H.A.A.'nın cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Kırgızistan uyruklu Makhabat Uryvaeva'yı (42) polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.A.'yı ise gözaltına aldı.

KIZINI GÖREMEYİNCE TELAŞA KAPILDI

İddiaya göre Rusya'da ikamet eden Makhabat Uryvaeva bir süre önce H.A.A ile evli olan kuzeni Anara Dzhunasheva'yı ziyarete geldi. Kızı ile birlikte kuzeninin kaldığı apartta kalan Uryvaev, dün gece uyandığında kızını görmeyince telaşa kapıldı. Telefonla aradığı kuzeninin küçük kızın yanlarında olduğunu söylemesi üzerine biraz olsun rahatlayan anne Uryvaev, çocuğunun getirilmesini istedi.

ADLİYEDE TUTUKLANDI

Annesine gelen küçük kızın tedirgin hareketlerinden şüphelenen anne, kızını sorgulayınca cinsel istismara uğradığını öğrendi. Çılgına dönen anne H.A.A. ile kuzeninin kaldığı daireye giderek ikisine saldırdı. Olay üzerine aparta gelen polislerin gözaltına aldığı H.A.A. sorguya alınırken, küçük kız tedavi altına alındı. Daha önce 4 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenilen H.A.A. bugün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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