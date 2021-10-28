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40 yaşındaki hemşire coronaya yenildi

Sakarya'da bir süre önce coronavirüse yakalanan hemşire S.Y (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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40 yaşındaki hemşire coronaya yenildi

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezinde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki S.Y, bir süre önce corona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan hemşire, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeşil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden hemşirenin, sağlık çalışanıyla evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. S.Y'nin cenazesi defnedilmek üzere Düzce’ye gönderildi. (İHA)

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