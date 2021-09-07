40 yılkı atını izinsiz toplayan 3 Kırgız uyruklu şahıs yakalandı

Konya’nın Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi Karacadağ mevkiindeki yılkı atlarının Kırgız uyruklu kişiler tarafından izinsiz toplatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri dağlık arazide telle çevrilmiş alanda bulduğu yaklaşık 40 yılkı atını yaşam alanlarına bırakırken, atları izinsiz toplayan 3 Kırgız uyruklu şahsı ise gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, vatandaşların bilgilendirmesiyle Karapınar ilçesi, Oymalı Mahallesi Karacadağ mevkiinde bulunan yılkı atlarının, Kırgız olduğu öğrenilen bazı kişiler tarafından izinsiz şekilde, eziyet çektirilerek toplatıldığını öğrendi.

Sürmeli'nin konuyla ilgili Konya Valiliği'ni arayarak ihbarda bulunmasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede 2 saat arama çalışmalarının ardından jandarma ekipleri dağlık arazide telle çevrili alanda toplatılmış 40 yılkı atının yerini belirledi.

Jandarma ekipleri yılkı atlarını yeniden yaşam alanlarına bırakırken, atları toplayan 3 Kırgız uyruklu şahsı ise gözaltına aldı.

“GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ BIRAKILIYORLAR”

İzinsiz ve kuralsız olarak toplatılan yılkı atlarının yaban hayatının korunması ve hayvan refahı yönünden önemli problemlere yol açtığını söyleyen Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, şu ifadeleri kullandı:

* Daha önce bakanlık izniyle burada yaklaşık yine Kırgızlar tarafından yaklaşık 160 yılkı atı toplatıp sahiplendirildiği söylense de bizim atların akıbeti ile ilgili bazı şüphelerimiz devam ediyor.

* Bakanlık izniyle atların toplatılma süresi bitmesine rağmen, bölgeden vatandaşlar bize yılkı atlarının toplatılmaya devam ettiğini söylediler. Biz de konuyla ilgili yetkililere bilgi verdik. Jandarma ekipleri de atları izinsiz yakalayan kişileri yakalayarak gerekli işlemleri yaptılar ve atları yaşam alanlarına saldılar.

* Bu hayvanların kuralsız bir şekilde toplatılması yaban hayatının korunması yönünden ciddi problemler oluşturur. Ayrıca bu hayvanlar yakalanırken de çok ciddi eziyet çekiyorlar. Günlerce aç ve susuz bırakılıyorlar.

“YILKI ATLARI BÖLGELERİNDEN KOPARTILMAK İSTENİYOR”

Yılkı atlarının teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğaya terk edildiğini söyleyen Ümit Sürmeli, şu ifadeleri kullandı:

* Terk edilen atlar yıllar içerisinde bulundukları bölgelere uyum sağlamış ve bir yaşam ortamı oluşturmuştur. Şimdi tekrar bölgelerinden koparılmak istenmektedir.

* Konu kapsamında bilimsel çalışmalar yapılmadan ve bir rehabilitasyon programına alınmadan yapılacak yakalama, evcilleştirme, vb. çalışmaların atların sağlığı ve refahını olumsuz etkileyeceği açıktır.

* Yılkı atlarının bulundukları bölgede korunması ve rehabilitasyonu için bilimsel değerlendirmeler yapılması, yaşam ortamlarının desteklenmesi ve bu güzelliğin korunmasının doğal hayatı koruma ve vicdani bakımdan daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.

* Bir örnek olması bakımından 2010 yılında Karaman Valiliği, Karaman İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi'nden uzmanların iş birliği ile yapılan ve MEVKA tarafından desteklenen ‘Karadağ Mevkiindeki Yılkı Atlarının Durum Tespiti, Genel Sağlık Durumları, Üremelerinin Kontrolü ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi’ raporu dikkate alınmalıdır.