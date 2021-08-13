53 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yıl sonra yakalandı

Mersin’de 1983 yılında, aralarında cinayetin de bulunduğu bir dizi suçtan hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve o tarihten bu yana firari olan şüpheli yakalanarak cezaevi müdürlüğüne teslim edildi.

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Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda, 30 Ocak 1983 tarihinde Mersin'de meydana gelen ‘bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve geceleyin bina içerisinden hırsızlık' olaylarının şüphelisi olarak aranan M.M., 10 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındı.

38 yıldır kaçak olan şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Mersin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.