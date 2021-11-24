7 çocuk annesi eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi 7 çocuk annesi Dudu Çağın'ı bıçaklayarak öldüren Metin Çağın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dudu Çağının babası Durmuş Kara, "Az da olsa yüreğimize su serpildi. Gerçekten zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Her gün onun acısını çekip ağlıyoruz" dedi.

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Serik’te 7 çocuk annesi Dudu Çağın, şiddet gördüğü için babasının evine yerleşip, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Metin Çağın ile 9 ayın ardından kızının düğünü için 16 Ağustos 2020’de barıştı. Bir gün sonra yapılan düğünün ardından Metin Çağın, ‘Sürpriz yapacağım’ diyerek Dudu Çağın’ı terk ettiği eve çağırdı.

Çift, Merkez Mahallesi 2100 Sokak’ta 18 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında buluştu. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada Metin Çağın, Dudu Çağın’ı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, öldürdü. Metin Çağın, olayın ardından babası Hüseyin Çağın’ı telefonla arayıp, “Hakkınızı helal edin” dedikten sonra kaçtı.

KOMŞUSU TANIYIP, İHBAR ETTİ

Metin Çağın, iki gün sonra, Antalya- Serik kara yolunun Cumalı mevkiinde otostop çekerken komşuları tarafından fark edilip, polise ihbar etmesiyle yakalandı. Tutuklanan Çağın hakkında Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında Metin Çağın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

“KARAR AZ DA OLSA YÜREĞİMİZE SU SERPTİ”

Dudu Çağın’ın ailesi, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ öncesi Metin Çağın’ın cezasını buruk sevinçle karşıladı. Baba Durmuş Kara, “Az da olsa yüreğimize su serpildi. Biz bunun elinden çok çektik. 7 çocuğu var, 2’si evli, 5’i benim yanımda kalıyor. Onları okutuyorum. Elimden geldiğince de okutacağım. Onlarla vakit geçiriyorum. Gerçekten zor bir durum Allah kimsenin başına vermesin. Her gün onun acısını çekip ağlıyoruz” diye konuştu.

KIZI İÇİN BAŞLADIĞI EVİ TORUNLARI İÇİN TAMAMLAYACAK

Dudu Çağın’ın ölümünden önce kızı için bahçeye yeni ev yapmaya başladıklarını anlatan Kara, “Bir odasını yaptık burada yaşamaya başlamıştı. Evi tamamlamak nasip olmadı. Çocukları için evi tamamlamak istiyoruz” dedi.

“BAŞKA KIZLAR ÖLMESİN”

Kızının fotoğrafına sarılıp ağlayan Şerife Kara ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Kadın şiddetine bir çare bulunsun. Kızım öldüğü günden bu yana ben tükendim. 7 çocuk annesi kızıma yapmadığını bırakmadı, vahşice öldürdü. Doyamadım çocuğuma. Ben artık kucağıma fotoğrafını alıyorum. Bana 7 yetim bıraktı. 2’si gelin oldu. Benim kızım 1 gün önce kızının düğününü yaptı. 9 ay ayrı durdu. Biz birleşsinler istedik ama çocuğum ‘Birleşmeyelim anne, 9 aydır yüzüm gülüyor’ dedi. Benim çocuğumu sevmiyormuş, katili oldu. Çocuğum gün yüzü görmedi o da dünya ışığı görmesin.”

KIZININ DÜĞÜNÜNÜ GÖRDÜ, TORUNUNU GÖRMEK NASİP OLMADI

Dudu Çağın’ın ölmeden 2 gün önce düğünü yapılan kızı Emine Çağın, 6 aylık bebeği Songül’ü kucağına alıp, “Beni evlendirdi düğünümü gördü ama torununu görmek nasip olmadı” dedi. DHA

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