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7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde evlerden hırsızlık yapan yabancı uyruklu 4 kadın, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin 7 ilde 36 evden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

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7 ilde 36 evden hırsızlık yapan 4 kadın suçüstü yakalandı

Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri 7 ilde 36 ayrı eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 4 kadını takibe aldı. Ekipler, şüphelileri girdikleri evde suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

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