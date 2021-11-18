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7 ildeki telefon dolandırıcılarına operasyonda 1 tutuklama

Kastamonu merkezli 7 ilde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini 'kamu görevlisi', 'polis' ve 'asker' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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7 ildeki telefon dolandırıcılarına operasyonda 1 tutuklama

Kentte telefonla aradıkları kişilere kendilerini ‘kamu görevlisi’, ‘polis’ ve ‘asker’ olarak tanıtaral dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kastamonu merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

10 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6’sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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