780 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişiye gözaltı

Şanlıurfa'da kendilerini iş insanı ve firma yöneticisi olarak tanıtarak internet üzerinden satış yapan kişileri, ödeme yaptıklarını gösterir sahte EFT belgeleriyle dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 75 kişiyi 780 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

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Şanlıurfa’da, çok sayıda kişi internet üzerinden mal satmaya çalışırken dolandırıldıkları iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu. Mağdurlar ifadelerinde, şüphelilerin kendilerini iş adamı olarak tanıttıklarını, alışverişlerinde kendilerine ödeme yaptıklarına dair sahte EFT belgesi gönderdiklerini söyledi.

WhatsApp’tan gelen EFT belgesine inanarak malları teslim ettiklerini anlatan mağdurlar, daha sonra banka hesaplarını kontrol ettiklerinde dolandırıldıklarını anladıklarını ifade etti.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dolandırıcıların M.A., A.Z., E.A., A.K. ile M.A. olduğunu tespit etti. 75 kişiyi aynı yöntemle 780 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, genellikle beyaz eşya mağazası, inşaat malzemesi satan firmalar ile canlı hayvan satışının yapıldığı pazarda toplu mal aldıklarını ve bu sırada ödeme yaptığını gösteren sahte EFT’yi WhatsApp üzerinden gönderdikleri tespit edildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, sağlık kontrolü için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Şüpheliler, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bir süre jandarma aracından inmek istemedi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. DHA

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