7’nci kattan düşerek can veren kuzenler yan yana toprağa verildi

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katındaki balkon penceresinden düşen ve kuzen oldukları belirtilen 11 yaşındaki İrem Su Pezük ile 10 yaşındaki Zehra Gül Pezük, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi’ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzenler İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7’nci kattaki evin balkon penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrem Su ve Zehra Gülün cenazesi Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı’na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına, kuzenlerin ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen yan yana toprağa verildi.

Öte yandan polis, 2 kuzeninin ölümüyle ile soruşturmasını sürdürüyor. DHA

İlginizi Çekebilir Biri 10 diğeri 11 yaşındaydı! Kuzenler feci şekilde can verdi