Adana’da IŞİD’lilere baskın

Adana’da terör örgütü IŞİD'in yabancı uyruklu yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerini deşifre etmek için çalışma başlattı. Polisin yaptığı bu çalışmada örgütün yabancı uyruklu yapılanması tespit edildi.

Polis bu yapının içinde 7 kişinin olduğunu bunların daha önce Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüttüklerini ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapıp Adana'ya yerleştiklerini belirledi. TEM ekipleri 7 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şafak vakti adreslere Özel Harekat polisiyle birlikte girildi. Yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Polis evlerdeki dijital malzemelere el koydu. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.