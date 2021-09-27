Adana’da kumar oynayan 11 kişiye 14 bin 696 lira ceza
Adana'nın Yumurtalık ve Feke ilçelerinde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 14 bin 696 lira para cezası uygulandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yumurtalık ilçesine bağlı Kaldırım ve Feke ilçesine bağlı Güzpınarı mahallelerinde bulunan iki kahvehanede kumar oynandığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı.
Kahvehanelerde yapılan aramalarda, kumar oynadığı tespit edilen toplam 11 şahsa 5236 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine istinaden toplam 14 bin 696 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. İHA