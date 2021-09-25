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Ağabeyi ve yengesine dehşeti yaşattı! Tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde abisi ve yengesini tüfekle vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ağabeyi ve yengesine dehşeti yaşattı! Tutuklandı

Olay, dün Saltukova beldesi Düz Mahalle'de meydana geldi. A.Ö. isimli şahıs aralarında bulunan husumet nedeniyle ağabeyi Muzaffer Ö. ve yengesi Ayfer Ö.’yü tüfekle vurarak yaraladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.Ö. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muzaffer Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayda yaralanan Ayfer Ö.’nün BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyor. İHA

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