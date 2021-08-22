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Ağrı Dağı eteğindeki köylerde sel meydana geldi

Iğdır merkeze bağlı Ağrı Dağı eteğindeki köylerde etkili olan sağanak sele neden oldu.

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Ağrı Dağı eteğindeki köylerde sel meydana geldi

Meteoroloji’nin öğle vakti için yağmur uyarısı yaptığı Iğdır'da yüksek kesimlerde yağan yağmur sele neden oldu. Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe köyü Belalak mahallesinde başlayan yağmur sel olup köyün üzerine geldi. Ağrı Dağı eteğindeki köylerde etkili olan sel vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşlar yağmurun neden olduğu selin köyün yolunu bozduğunu, uzun bir süre köy yolunu kullanamayacaklarını ifade etti. Meydana gelen selde can kaybının olmadığı öğrenildi. (DHA)

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