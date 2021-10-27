Ağrı’da iş yerine silahlı saldırı
Ağrı'da araç kiralama işi yapan H.Ö.nün iş yerine 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İş yerinde bulunan N.Ö.nün yaralandığı saldırı sırasında çevrede büyük panik yaşandı.
Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesinde araç kiralama işi yapan H.Ö.’nün iş yerine saat 16.00 sıralarında, 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Camı delen kurşunlar içeride oturan N.Ö.’nün eline isabet etti. Şüpheliler kaçarken, saldırı sırasında çevredekilerin yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan N.Ö., çağırılan ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Caddede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kaçan 2 kişiyi arıyor. DHA