Haberler - Günün İçinden

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yunus Göç açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yunus Göç açıklaması

Görüntülerin, kamuoyuna yansıması üzerine bakanlığın ilgili birimlerince gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır.

* Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba, adli merciler tarafından tutuklanmıştır.

* Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır.

* İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster