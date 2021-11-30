Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yunus Göç açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.
Görüntülerin, kamuoyuna yansıması üzerine bakanlığın ilgili birimlerince gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
* Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır.
* Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba, adli merciler tarafından tutuklanmıştır.
* Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır.
* İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur.