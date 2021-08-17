Ailesine bıçak çeken şahsı komşuları dövdü

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs, annesi ve kız kardeşine bıçak çekip saldırmaya çalıştı. Durumu fark edip aileye yardıma gelen komşular, uyuşturucu madde etkisi altında bulunan adamın tepkisiyle karşılaşınca şahsa sokak ortasında tekme tokat dövdü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu madde etkisi altında olan şahıs nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü annesi ve kız kardeşi ile tartışamaya başladı. İlerleyen dakikalarca gözü dönen şahıs ailesine bıçak çekerek üstlerine yürüdü.

Yaşanan arbedeyi fark edip aileye yardım etmeye gelen komşular ise eli bıçaklı şahsın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs gelen komşulara da saldırmaya çalışınca, komşular şahsı döverek etkisiz hale getirdi.

Dakikalarca yerde yatan şahıs sakinleştikten sonra komşuları tarafından bırakılırken yaşanan o dakikalar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)