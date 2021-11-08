Ailesini rehin aldı, kendisini eve kapattı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, uzaklaştırma kararı bulunan eve girerek annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı. Anne ve kız kaçarak kurtulurken, daha sonra kendisine zarar veren şahıs, İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı tarafından ikna edilerek teslim oldu.

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Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Yavuz Sultan Süleyman Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi.

Psikolojik sorunları bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.S. isimli şahıs, daha önceden uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen annesi ve kız kardeşinin bulunduğu eve geldi. Daha sonra annesi ile kız kardeşini silahla rehin alan şahıs, ikiliyi yaralamaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, teslim olması için şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu esnada şahsın bir anlık boşluğundan faydalanan anne ve kız, silahla rehin alındıkları evden kaçmayı başardı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DEVREYE GİRDİ

Annesi ve kız kardeşinin evden kaçmasının ardından silahlı şahıs, etrafa ateş ederek kendisine zarar vermek istedi. Bu esnada devreye giren Nizip İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı, çelik yelek giydikten sonra itfaiye merdiveni ile şahsın bulunduğu dairenin balkonuna çıktı. Balkona çıkan Emniyet Müdürü Ağırtıcı’nın ikna çabaları sonucu şahıs elindeki silahı bırakarak polis ekiplerine teslim oldu.

Şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, rehin alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (İHA)

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