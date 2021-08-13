“Akbelen ormanları, orman işletme müdürlüğünün sorumluluğundadır”

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. yaptığı yazılı açıklamada, “Akbelen’de bahsi geçen orman izinleri için ağaçlandırma bedelleri ve yıllık kullanım bedellerinin tamamı, Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına zamanında yatırılmıştır. İzne konu orman alanının maden faaliyetlerine uygun şekilde şirketimize teslimi ise Orman İşletme Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındadır” denildi.

YAŞAR ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. bugün yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, santrallerin 26.08.2013 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alındığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 07.08.2014 tarihli kararıyla özelleştirilerek şirket tarafından 2.671 milyar ABD Doları bedelle devralındığı belirtilerek “Enerji kaynağı yerli kömür olan bu santrallerin hammadde ihtiyacı, bölgedeki kömür havzasından karşılanmaktadır” denildi.

AKBELEN ORMAN GENÇLENDİRME ALANIDIR

Kendilerinin görevli şirket olarak olduğunu, izinlerinin Bakanlık tarafından verildiğinin kaydedildiği açıklamanın devamında ise “Akbelen, santralin kuruluşu itibariyle yapılan maden planları kapsamında, santrallerin kömür ihtiyacını karşılamak üzere kömür havzası olarak belirlenen bölgede yer almaktadır. Akbelen, aynı zamanda Orman Genel Müdürlüğü'nün orman gençleştirme plânlaması kapsamında yer alan bölgelerden biridir. Bölge, halihazırda “2019 yılı endüstriyel plantasyon alanı” olarak tanımlanmış ve maden faaliyetlerine uygun olarak teslim edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Bir kamu hizmeti olan elektrik üretimi ve madencilik faaliyetleri, 28.11.2020 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan orman izinlerine istinaden “Görevli Şirket” sıfatıyla yürütülmektedir. Bahsi geçen orman izinleri için ağaçlandırma bedelleri ve yıllık kullanım bedellerinin tamamı, Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına zamanında yatırılmıştır. İzne konu orman alanının maden faaliyetlerine uygun şekilde şirketimize teslimi ise Orman İşletme Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındadır” denildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALINDIĞINI ÖĞRENDİK

Yapilan yazılı açıklamanın sonunda ise “Ancak 11.08.2021 tarihinde TC. Muğla 1. İdare Mahkemesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ilgili saha teslim işlemlerinin askıya alınmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Şirketimiz, santrallerin işletmesinin devir tarihinden itibaren ilgili yasa ve düzenlemeler tarafından talep edilen sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek gayreti ile hareket etmektedir. Bu süreci de aynı çerçevede yakından takip ettiğimizi kamuoyunun dikkate sunarız. Ülkemizin yaralarını el birliğiyle sardığımız bu dönemde, yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını ve söndürülmesi diler, bu mücadelede canla başla çalışan herkese tekrar teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.