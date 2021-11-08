Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldürdü

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesi yüzünden kavga eden iki arkadaştan Rıza K. (56), Ömer Arslan'ı (44) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Habip ATAM

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Olay, Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik malzemeleri satan bir işyerini işleten Rıza K., mahalle arkadaşı Ömer Arslan’a farklı tarihlerde borç verdi. Ancak borcunu geri alamadı. İki arkadaş arasında bu sebeple geçtiğimiz günlerde tartışma yaşandı.

BORÇ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Arkadaşına borcu olduğu öne sürülen Ömer Arslan dün yeniden arkadaşının dükkanına gitti. Rıza K. ve Ömer Arslan arasındaki alacak verecek kavgası yeniden alevlendi. İkilinin tartışması sokağa taşındı. İkiliden Rıza K., iş yerinden aldığı bıçakla Ömer Arslan’ı yaraladı.

TUTUKLANDI

Alkollü olduğu öne sürülen Rıza K., olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır şekilde yaralanan Ömer Arslan ise hayatını kaybetti. Rıza K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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