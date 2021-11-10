Alacaklıları tarafından 4 gün rehin tutuldu

Mersin'de bir iş yerinde borçluları tarafından 4 gün rehin tutulduğu ileri süren A.Ö., polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ali Ekber ŞEN

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.’nün 4 gündür bir iş yerinde zorla tutulduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İhbarın yapıldığı iş yerine giden ekipler, içeride olduğu tespit edilip elleri bağlı A.Ö.’yü kurtardı.

İfadesi alınan A.Ö., borçlu olduğu H.K. ve D.K. ile konuşmak amacıyla iş yerine gittiğini, ancak burada elleri ve kolları bağlanarak rehin alındığını öne sürdü. Dövülüp cep telefonunun zorla alındığını, silahla tehdit edildiğini belirten A.Ö. şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine kimlikleri tespit edilen H.K., D.K., Ö.K., M.M., M.O., D.G., S.M., E.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 6 gram esrar ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve D.K. ev hapsi kararı ile diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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