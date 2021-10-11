Alanya’da 4 caretta carettanın cansız bedeni sahile vurdu

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz ve Keşefli mahallelerinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 4 caretta carettanın cansız bedeni sahile vurdu.

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Alanyada Yeşilöz plajında yürüyüş yapanlar, birinin başı kopmuş 2 caretta caretta cansız bedeniyle karşılaştı. Caretta caretta ölüsünü görenler Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine haber verdi. Sahile gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından caretta carettaları gömmek üzere sahilden aldı.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, şunları söyledi:

* Yeşilöz sahiline 2 ölü kaplumbağamız sahile vurdu. Birinin kafası kopmuş vaziyetteydi. Özellikle koparılmış. Muhtemelen balıkçı ağlarına yakalandı. Ağını kurtarabilmek için balıkçılar kafasını kopartarak ağlarını kurtardı. Çünkü çok yeni, kanlıydı. Bakılacak halde değildi. Muhtemelen bu şekilde olmuştur.

* Pervane kesiği gibi olsa başka yaralar da olabilirdi. Sadece kafası koparılmıştı. Debelenmesin, çabalamasın diye öldükten sonra ağlarını kurtardılar. Daha sonra denize bırakıldı ve sahile vurdu.

Keşefli Mahallesi’nde de 2 caretta carettanın cansız bedeninin sahile vurduğu belirtildi. DHA