Alkollü sürücü 23 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

Bağcılar'da aracıyla hatalı dönüş yaparak motosikletli Fırat Erzen’in ölümüne neden olan, 1.24 promil alkollü sürücü Hakan Metecan Günday, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılandığı davada, "Birkaç içki içmiştik. Arkadaşımı evine bırakmak için Bağcılar’a geldim. ‘U dönüşü yapılmaz’ tabelası vardı. Ben de sola dönüş yaptım. Bu şekilde olsun istemezdim" şeklinde savunma yaptı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Olay, İstanbul Bağcılar'da, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 01:40 sıralarında meydana gelmişti. Sürücü Hakan Metecan Günday (29), aracıyla hatalı dönüş yaparak motosikletli Fırat Erzen'e (23) çarpmıştı. Erzen, yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış, aynı günün sabah saatlerinde ise hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra yapılan ölçümde 1.24 promil alkollü çıkan Günday ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hakan Metecan Günday, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

“İÇKİ İÇMİŞTİK”

Mahkemede ilk kez savunma yapan Günday, “Olay günü arkadaşlarla buluşup birkaç içki içmiştik. Arkadaşımı evine bırakmak için Bağcılar'a geldim. Karşıdan gelen araçları gördüm fakat arada mesafe vardı. Sarı ışık yanıp sönüyordu. ‘U dönüşü yapılmaz' tabelası vardı, ben de sola doğru dönüş yaptım. Dönüşümü tamamladığımda bir anda ses geldi, araç savruldu. İnip baktığımda Fırat Erzen'i yerde yatar halde gördüm. Bu şekilde olsun istemezdim. Beraatımı talep ederim” ifadelerini kullandı.

“SOLA DÖNÜŞ YASAĞI OLAN YERDE SOLA DÖNDÜ”

Kazada ölen Fırat Erzen'in babası Ahmet Erzen'in avukatı, mahkemede beyanda bulunarak, “Akşam vakti ve sanığın ışıkları kapalıdır. Ayrıca sanık, sola dönüşü yasağı olan yerde sola dönüş yapmıştır. Müvekkilin koruyucu ekipmanları üzerindedir. Olası kast olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, müşteki Ahmet Erzen'in avukatının görevsizlik talebi reddederek, Günday'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

8 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hakan Metecan Günday hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.