Alkollü sürücünün çarptığı genç kız yaşama 2 gün tutunabildi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.Ş. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hatice Bilaloğlu'na ve ardından kaldırımda bekleyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bilaloğlu kanlar içinde yerde kalırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan sürücünün kimliğini tespit ederek yakaladı. Yakalanan sürçünün yapılan testinde 0.19 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

KAZADAN İKİ GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hatice Bilaloğlu'ndan acı haber geldi. Doktorların bütün müdahalesine rağmen genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. İHA

İlginizi Çekebilir Alkollü sürücünü dehşet saçtı: 2 bisikletli öldü