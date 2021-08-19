Ambulans devrildi: Yeni doğan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ambulans devrildi. İçerisinde bulunan yeni doğan bebek hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Ceylanpınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Viranşehir'den Ceylanpınar istikametine doğru gitmekte olan bir ambulans, yaklaşık 6'ncı kilometrede devrildi. Yaralılar yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile ambulansın içinden çıkarılırken, yeni doğmuş olduğu belirlenen bebek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada bebeğin annesi ve anneannesi ile ambulans görevlileri yaralandı. Hayatını kaybeden bebek ve yaralılar olay yerine gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.