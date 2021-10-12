Ambulans gelinceye kadar şemsiye ile korumaya çalıştılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış kazaların yaşanmasına neden oldu. Motosikletten düşerek yaralanan sürücüye, vatandaşlar ambulans gelene kadar şemsiye ile korumaya çalıştı. İlçede iki saat içinde 6 kişinin yaralandığı kaza meydana geldi.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran ve kısa aralıklarla devam eden sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışa plajlarda yakalanan turistler otellerine dönerken bazıları yağmur altında yüzmeye devam etti.

SIK SIK KAZALAR MEYDANA GELDİ

Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sık sık kazalar meydana geldi. Torba Mahallesi Bedri Koraman Caddesi'nde meydana gelen kazada 45 yaşındaki boyacı ustası Adem Akıncı kullandığı 48 AAN 897 plakalı motosiklet ile kayarak yere düştü. Kafasını asfalta çarpan ve kanlar içerisinde kalan Akıncı'ya ilk yardımı vatandaşlar ve otel personeli yaptı.

SAĞANAK YAĞIŞ ALTINDA AMBULANS BEKLEDİ

Sağanak yağışın altında ve asfaltın ortasında çağrılan ambulansı bekleyen Akıncı zor anlar yaşarken, yaralının ıslanmaması için vatandaşların market şemsiyesi ile yardım etmeye çalıştığı görüldü. Akınca gelen sağlık ekipleri ve ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bodrum’da iki saat içerisinde meydana gelen kazalarda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.