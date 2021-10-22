Anadolu basını Antalya’da buluşuyor

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, tek listeyle katılacağı 10. Olağan Kurul'da güven tazeleyecek.

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Türkiye ve Türk devletlerinden 70 cemiyetten 200 federasyon delegesinin 22-24 Ekim tarihlerinde Alanya Hedef Resort Hotel'de gerçekleştirilecek genel kurula yoğun katılımı bekleniyor.

TGF Genel Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Yılmaz Karaca, genel kurula tek liste ile girmesi bekleniyor.

Anadolu basınını daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz Karaca, “Üyelerimizle birlikte Türk basınının sorunlarını çözmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. TGF çok güçlü ve sorunlarımıza odaklanmış bir kuruluştur. Geçmiş yıllarda bir güne sığdırılan genel kurulları artık TGF'ye yakışır bir biçimde 3 gün yapılma seviyesine getirdik. . Kongremiz şimdiden camiamıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Güçlü bir şekilde yeni döneme hazırlanacaklarını ve verimli bir genel kurul geçireceklerini söyleyen Genel Başkan Karaca, “TGF büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam ediyor. Üyelerimiz ve meslektaşlarımız ile birlikte dimdik ayaktayız. Pandemiye rağmen verimli bir dönem geçiren TGF, üyelerin sorunlarını birebirde illere yapmış olduğu teşkilat ziyaretlerinde dinlemiş ve Türk basınının sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını bu güne kadar başarı ile yürüterek basın camiasından olumlu notlar alarak genel kurulda tek yumruk olmayı hedef koymuştur” dedi.