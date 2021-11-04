Anahtarını unuttular, akılalmaz yöntemle eve girmeye çalıştılar

İstanbul Esenyurt’ta anahtarını evde unutan aile komşusundan yardım istedi. Sorumsuz komşu beline çarşaf bağladığı oğlunu 3. kattan aşağı saldı. Çevredeki vatandaşların "Atla atla" diye tempo tuttuğu o korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında oturan aile anahtarlarını evde unutunca, üst kattaki komşularından yardım istedi. Sorumsuz komşu ise çareyi oğlunun beline çarşaf bağlayıp aşağıya sarkıtmakta buldu.

Çocuğa şans eseri hiçbir şey olmazken olayı izleyenler çocuğa “Atla atla” diye tempo tuttu. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

“İNSAN KENDİ ÇOCUĞUNU RİSKE ATAR MI!”

Olayın yaşandığı mahallede market işletmecisi olan Recep Kazanç, “Son derece riskli bir şey yaptıkları. Daha iyi çözümler bulunması gerekirdi. Çilingir çağırmak veya itfaiye çağırmak gibi şeyler varken, insanın kendi çocuğunu bu şekilde riske atması son derece saçmalık” dedi. (İHA)

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