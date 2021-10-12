Ankara’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 7'si, gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içinde ‘ev ağabeyliği’, ‘bölge talebe mesulü’, ‘askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu’ gibi çeşitli konumlarda görev alan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beyan, kod isim kullanma ile örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullanma yönünde haklarında deliller bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. DHA