Ankara’da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Ankara'da, jandarmanın IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu M.T. gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; yasa dışı yollarda Türkiye’ye girdiği tespit edilen IŞİD üyesi M.T.’nin Keçiören ilçesinde saklandığı belirlendi.
‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan M.T., bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu Bağlarbaşı Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. DHA