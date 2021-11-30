Ankara’da Karapürçek Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı

Antalya'nın Altındağ ilçesinde esnafı korkutarak tezgahları ve ve büfelerini ele geçiren, tehdit edip, haraç isteyen ve birçok iş yerini kurşunlayan 'Karapürçek Çetesi'ne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri G.A.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ’ın Karapürçek Mahallesi’nde esnaftan tehditle haraç topladığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan çalışmada liderliğini G.A.’nın yaptığı Karapürçek Çetesi’nin, esnafa baskı yaparak haksız menfaat temin ettiği, kokoreç tezgahı ve büfeleri ele geçirdikleri, birçok iş yerinin kurşunlama olayına karıştıkları saptandı.

Ayrıca suç örgütünün, esnaftan ‘koruma’ adı altında haraç topladığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından, aralarında ‘adam öldürme’ suçundan cezaları bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan örgüt lideri G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç’nin de aralarında bulunduğu 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, ‘akrep’ tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi. DHA

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