Ankara’da köyde çıkan yangında 8 ev küle döndü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Yılanlı Köyü'nde çıkan yangında 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, dün akşam saat 21.00 sularında Çamlıdere ilçesi Yılanlı Köyü’nde meydana geldi. Almanya’dan tatil için köye gelen Ziya Ertürk’ün evinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Köylülerin müdahalesine rağmen alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Evlerin ahşap olması nedeniyle alevler hızla büyürken, köylüler ahırlarda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı.

Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına köylülerin ihbarı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ilk belirlemelere göre 8 ev ve 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

“ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ”

Köy muhtarı Durmuş Ali Aydın, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Elektrik kontağından çıkmış, yatsı ezanının okunduğu saatlerde. Yangının çıktığı evde oturan vardı. O da yatıyormuş zaten uyarmışlar onu da. Almanya’dan gelmişti, buraya gezmeye gelmişlerdi. 8 tane ev yandı, 5-6 tane de samanlık yandı” ifadelerini kullandı. (DHA)