Ankara’da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Aşağı Çavundur Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Y. (76) yönetimindeki 06 ARS 64 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Y. ile Gülay Y. (44) ve Fatma Y. (66) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma Y., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA