Ankara’da su saatleri için donma uyarısı yapıldı

ASKİ Genel Müdürlüğü kış aylarının başlamasıyla birlikte su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşları uyardı. Sayaçların soğuktan korunması için cam yünü, bez ya da boru kılıfı ile kaplanması tavsiyesinde bulunan ASKİ Genel Müdür Erdoğan Öztürk, donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateş ile müdahale edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ASKİ Genel Müdürlüğü, don tehlikesine karşı Başkent'teki 2 milyon 483 bin 890 aboneye su sayaçlarını korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Hava cereyanına karşı sayaçların açık bölümlerinin kapatılması ve kırık camların yenilenmesi gerektiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale etmeyin” dedi.

“SUYU VANADAN KAPATIN VE ASKİ'Yİ ARAYIN”

Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğine dikkat çeken Öztürk, alınması gerekli önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Donma riskini ortadan kaldırmak için sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümleri, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanarak koruyucu önlemler alınmalı. Sayaç yerinin ayrıca temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına sıcak su ve ateşle müdahale ederek açmaya çalışıyor. Bu da sayaçlara zarar vererek, bir daha kullanılamaz hale getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ASKİ yetkililerine başvurulması gerekir.”

SU SAYAÇLARINI KORUMA YÖNTEMLERİ NELER?

Konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticileri, ASKİ tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak su sayaçlarını şu yöntemlerle koruyabilir:

-Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı,

-Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı,

-Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil),

-Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi hâlde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır),

-Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı,

-Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı,

-Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.

İlginizi Çekebilir Örümcek ağı buz tuttu