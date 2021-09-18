Anne ve 2 yaşındaki kızının 4. kattan atladığı yangınla ilgili site yönetimi müteahhidi suçladı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz 9 Eylül’de meydana gelen yangında anne 4. kattan önce 2 yaşındaki kızını atmış sonra kendisi de atlayarak ağır yaralanmıştı. Yangın esnasından alarm sisteminin devriye girmemesi nedeniyle site yönetimi müteahhidi suçladı.

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Olay, 9 Eylül'de Afyonkarahisar kent merkezi Dörtyol Mahallesi'ndeki Gazetecileri Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitedeki B-1 7’nci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayda, anne Sultan Gümüş önce 2 yaşındaki kızını vatandaşların aşağı açtığı battaniyenin üzerine attı, sonra kendisi atladı. Olay sonrası ağır yaralanan Anne Sultan Gümüş yaşam mücadelesinin ardından hayata tutunurken tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yangının ardından site yönetimi alarm sisteminin devriye girmemesi nedeniyle müteahhidi suçladı. TOKİ tarafından eksikliklerin giderilmesi için yüklenici firmaya ihale edilen sitedeki eksikliklerin bir türlü giderilmediğini belirten site yönetimi yangın alarm sistemi, yangın detektörleri ve elektrik tesisatındaki birçok sorunu müteahhidin çözmediğini ileri sürdü.

“SORUNLARIMIZI ÇÖZMEDİLER”

Gazeteciler Sitesi Başkanı Ayhan Duymuş, 5 yıldır müteahhit firmanın eksikleri gidermediğini ve pandemiyi bahane ettiğini kaydetti. Eksiklikler arasında yangın alarm sisteminin de olduğunu ifade eden Duymuş, şöyle konuştu:

“Yangın alarm sistemimiz devreye girmiş olsaydı buradaki vatandaşlarım paniğe kapılmazdı. 8 tane yaralı vatandaşımız oldu. Bir tanesinin durumu çok ağır. Bunun sorumlusu kimlerdir? Öncelikle bunların sorulması lazım. Gece de yangın olabilirdi. Bunu bir tedbirinin alınması lazım. Yangın gece olsa daha kötü olurdu; elektrikler kesilecek, yangın alarm sistemi çalışmıyor ve herkes evinde yatıyor olacaktı. Alevler bu binayı da sarabilirdi. Yangın alarm sistemlerimiz, elektrik sistemlerimizdeki sorunlarımızı çözmediler. Hala daha yangın olalı kaç gün olmuş ayın 20'sinde geleceğini söylüyor.” İHA