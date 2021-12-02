Antalya’da 470 ton kömürün kente girişine izin verilmedi

Antalya'da son 11 ayda 13 bin 520 ton kömürü analize tabi tutan Büyükşehir Belediyesi, kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 470 ton kömürü il dışına çıkardı.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi kış aylarında hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla katı yakıt satıcılarına ve seralara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kente girişinde kömür kamyonlarından numune alan Büyükşehir Belediyesi, gezici ekiplerle kaloriferli yapılar, seralar ve katı yakıt satıcılarına yönelik denetim yapıyor.

532 KÖMÜR KAMYONU DENETLENDİ

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayından bu yana kente giren 532 kömür kamyonu ve TIR’da denetim gerçekleştirdi. Analizler sonucu yönetmeliğe uygun olmayan 19 kömür kamyonu il dışına gönderildi. Ayrıca ekipler 118 kaloriferli yapı, 157 sera ve 251 katı yakıt satıcısına yönelik denetim uyguladı. Denetimler sonucu uygunluk belgesi olmayan 7 kömür satıcısına yaklaşık 198 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

13 BİN 520 TON KÖMÜR ANALİZ EDİLDİ

Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarı'nda Ocak ayından bu yana 13 bin 520 ton kömürü analize tabi tuttu. Kalite yönetmeliğine aykırı olan yaklaşık 470 ton kömür il dışına çıkarıldı.

BELGESİ OLMAYAN KÖMÜRLERİ ALMAYIN

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha kaliteli hava solumaları için Büyükşehir Belediyesi uygunluk belgesi olmayan kömürleri almamaları konusunda uyarıda bulundu.

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