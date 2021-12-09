Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Kültür Mahallesi 3850 sokak ile 3805 sokak kesişiminde yer alan 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Yalnız yaşayan Gürkan Hatem’den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Daire kapısını savcılık izniyle açan polis ekipleri, Hatem’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Gürkan Hatem’in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA