Antalya’da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobili ile caddede drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.

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Kökez Mahallesi Burmahanci Caddesi’nde dün gece drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Mahalleli, duruma tepki gösterip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Polis, aracıyla drift atan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. DHA