Antalya’da kar yüzünden mahsur kalan aile kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki'nin Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan ve karın yollarını kapatmasıyla mahsur kalan Girgin ailesini kurtardı.

İsmail AKIN

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Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Günlerdir teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de araç ve ekipmanlarıyla kapanan yolları açıyor.

Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş'un Gelesandra yayla yolu ve Pembelik Mahallesi yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı.

KAR YOLLARI KAPATINCA MAHSUR KALDILAR

Kar yağışı Akseki ilçesinde de yayla yollarını ulaşıma kapattı. Süleymaniye Mahallesi Herse Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Coşkun Girgin, anne Sahvet Girgin ve oğulları Emre Girgin Girgin yollarının kapanmasıyla mahsur kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşan ve yardım isteyen Girgin ailesi Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu kurtarıldı. İş makineleri ile yolları açılan aile, kısa sürede yardım taleplerine karşılık veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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