Antalya’da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

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Serik ilçesi Akçapınar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazözle de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük çekiyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)